У суботу, 11 липня, "Дніпро-1" на власному полі приймає ФК "Львів" у матчі 30 туру УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Наразі дніпряни очолюють другу шістку, випереджаючи "Маріуполь" на чотири бали. Турнірне положення зобов’язує команду Дмитра Михайленка грати на перемогу в останніх матчах сезону. "Містяни", в свою чергу, займають передостанню сходинку, і їм вже не загрожує виліт з еліти. Зрозуміло, що одинадцята сходинка не відповідає амбіціям власника клубу, адже на початку сезону було завдання виходу в єврокубки, пише 24 канал.

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Минулого туру "Дніпро-1" перервав невдалу серію з двох поразок, перегравши донецький "Олімпік" в Києві (2:0). А от ПФК "Львів" не може виграти вже десять матчів поспіль. Востаннє "синьо-золоті леви" вигравали ще 22 лютого у донецького "Олімпіка".

Дніпро-1 – Львів: онлайн-трансляція