В пятницу, 2 апреля, матчем Днепр-1 – Львов начался 20 тур чемпионата Украины по футболу. Хозяева поля одержали уверенную победу.

Днепр-1 – Львов 5:1

Голы: Чуже, 19, 65, Игнатенко, 58, Когут, 63, Гонсалвеш, 90+4 – Тавареш, 71 (пен.)

Удаление: Эрнест, 44 (Львов)

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На 19-й минуте днепряне довольно ожидаемо открыли счет во встрече, когда после углового Чуже добил мяч в ворота. Сделал он это плечом, а не рукой. VAR проверил и подтвердил, что все по правилам.

В конце первого тайма ФК Львов остался в меньшинстве – Эрнест снес Тейлора на фланге и получил желтую, которая уже оказалась второй.

После перерыва Днепр-1 забил еще три гола. Дублем отметился Чуже и еще по голу забили Игнатенко и Когут.

На 71-й минуте львовяне забили гол престижа. В ворота Днепра-1 назначили пенальти за эпизод, который был почти 4 минуты до этого. Альваро уверенно пробил с точки.

В конце матча Днепр-1 поставил жирную точку в матче. Вагнер вышел на ворота – сначала его переброска не получилась, но сам он оказался первым на мяче и закатил его в ворота. 5:1.

В итоге, Днепр-1 закрепился в середине турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 8 место и 25 очков. ФК Львов с 15 баллами находится в двух очках от зоны вылета.

Днепр-1 – Львов: видеообзор ожидайте позже...