В субботу, 2 апреля, Днепр-1 принимает Львов в матче 20 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Матчем между Днепром-1 и Львовом откроется программа 20-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча имеет особое значение для обеих команд: днепряне ведут отчаянную борьбу за путевку в еврокубки, а львовяне стараются сохранить элитную прописку на следующий сезон.

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Сейчас Днепр-1 занимает в турнирной таблице восьмое место, имея в активе 22 зачетных балла, а Львов балансирует на дне, занимая 12 место с 15 очками. От зоны вылета "горожан" отделяет лишь два балла, правда у Львова еще есть две игры в запасе.

Днепр-1 – Львов: онлайн-трансляция