У п'ятницю, 2 квітня, матчем Дніпро-1 – Львів розпочався 20 тур чемпіонату України з футболу. Господарі поля здобули впевнену перемогу.

Дніпро-1 – Львів 5:1

Голи: Чуже, 19, 65, Ігнатенко, 58, Когут, 63, Гонсалвеш, 90+4 – Тавареш, 71 (пен.)

Вилучення: Ернест, 44 (Львів)

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На 19-й хвилині дніпряни досить очікувано відкрили рахунок у зустрічі, коли після кутового Чуже добив м'яч у ворота. Зробив він це плечем, а не рукою. VAR перевірив і підтвердив, що все за правилами.

Наприкінці першого тайму ФК Львів залишився у меншості – Ернест зніс Тейлора на фланзі і отримав жовту, яка вже виявилася другою.

Після перерви Дніпро-1 забив ще три голи. Дублем відзначився Чуже і ще по голу забили Ігнатенко та Когут.

На 71-й хвилині львів'яни забили гол престижу. У ворота Дніпра-1 призначили пенальті за епізод, який був майже 4 хвилин до цього. Альваро впевнено пробив з точки.

Наприкінці матчу Дніпро-1 поставив жирну крапку у матчі. Вагнер вийшов на ворота – спочатку його перекидання не вийшло, але сам він виявився першим на м'ячі і закотив його у ворота. 5:1.

У підсумку, Дніпро-1 закріпився у середині турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 8 місце і 25 очок. ФК Львів з 15 балами перебуває у двох очках від зони вильоту.

Дніпро-1 – Львів відеоогляд очікуйте згодом..