Дніпро-1 – Кривбас 1:0

Гол: Гаджиєв, 57

У першому колі команда Юрія Вернидуба здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Тож господарі були налаштовані взяти реванш, а особливої ваги цей матч мав для Юрія Максимова, який після 4-матчевої безвиграшної серії оголосив, що залишить свою посаду, якщо команда не переможе, пише 24 Канал.

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Перервалася серія обох команд

Ця ймовірність виглядала дуже високою, адже, окрім невтішних виступів господарів, свою серію також мав і Кривбас. Гості не поступалися у семи поспіль поєдинках та могли собі гарантувати "бронзу", якщо набрали би бодай 1 очко в очній зустрічі.

Проте додаткова мотивація від Максимова зіграла на користь дніпровському клубу. Господарі поля набагато активніше й агресивніше провели матч за суперника, більшу частину гри перебуваючи в атаці.

Ця перевага втілилася в забитий гол на 57-й хвилині поєдинку. Забитим м'ячем відзначився 18-річний півзахисник Дніпра-1 Рамік Гаджиєв. Юний футболіст опинився у правому напівфланзі й обвідним ударом з лівої ноги майже з лінії штрафного майданчика відкрив рахунок матчу.

Дивіться відео гола Гаджиєва

Як виявилося згодом, це взяття воріт так і залишилося єдиним у грі. Гості наприкінці матчу намагалися вирвати нічию, але Дніпро-1 вистояв. Таким чином підопічні Юрія Максимова закріпилися на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ і скоротили відставання від Кривбаса до 6 очок.



Турнірна таблиця УПЛ-2023/2024 / Скриншот з сайту Flashscore

Дивіться відеоогляд матчу Дніпро-1 – Кривбас

Зазначимо, що в наступному турі Дніпро-1 на виїзді зустрінеться з Олександрією, а Кривбас вдома прийматиме Полісся. Обидва матчі відбудуться 12 травня.