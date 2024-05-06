Важная битва за еврокубки: онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Кривбасс

В понедельник, 6 мая, состоятся заключительные матчи 27 тура Украинской Премьер-лиги. В центральном поединке игрового дня будут встречаться Днепр-1 и Кривбасс.

Поединок состоится на стадионе "Днепр-Арена". Старт матча запланирован на 13:00, пишет 24 Канал.

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Возможно последняя игра Максимова во главе Днепра-1

К очному поединку команды подходят в разном психологическом состоянии. Хозяева в последних четырех матчах не могут выиграть – поражение и три ничьи.

Такие результаты почти лишили подопечных Юрия Максимова шансов на "бронзу". Днепр-1 занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от третьего места на 9 очков за 4 тура до завершения чемпионата. Поэтому прежде всего днепрянам стоит сосредоточиться на удержании нынешней позиции, ведь Рух и Полесье приблизились уже вплотную.

Соседями же сверху Днепра-1 является именно криворожский клуб. Команда Юрия Вернидуба имеет 7-матчевую беспроигрышную серию и уже в Днепре может гарантировать себе финиш в топ-3. Для этого Кривбассу нужно сыграть хотя бы ничью.

. Накануне Юрий Максимов заявил, что покинет пост главного тренера после матча с Кривбассом, если его подопечные не смогут одержать победу.



Турнирная таблица УПЛ-2023/2024 / Скриншот с сайта Flashscore

Поэтому этот матч точно имеет свою интригу и является важным в борьбе за еврокубки на следующий сезон. Интересно, прервется ли серия обеих команд на "Днепр-Арене".

Смотрите видеотрансляцию матча Днепр-1 – Кривбасс

Напомним, что в первом круге Кривбасс на домашней арене разгромил Днепр-1 со счетом 3:0. Тогда дублем отметился Кожушко, а еще один гол забил Кузык.