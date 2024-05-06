Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дніпро-Арена". Старт матчу запланований на 13:00, пише 24 Канал.

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Можливо остання гра Максимова на чолі Дніпра-1

До очного поєдинку команди підходять у різному психологічному стані. Господарі в останніх чотирьох матчах не можуть виграти – поразка та три нічиї.

Такі результати майже позбавили підопічних Юрія Максимова шансів на "бронзу". Дніпро-1 посідає четверте місце в турнірній таблиці та відстає від третього місця на 9 очок за 4 тури до завершення чемпіонату. Тож насамперед дніпрянам варто зосередитися на утриманні нинішньої позиції, адже Рух та Полісся наблизилися вже впритул.

Сусідами ж зверху Дніпра-1 є саме криворізький клуб. Команда Юрія Вернидуба має 7-матчеву безпрограшну серію та вже у Дніпрі може гарантувати собі фініш у топ-3. Для цього Кривбасу потрібно здобути бодай нічию.

Важливо. Напередодні Юрій Максимов заявив, що залишить посаду головного тренера після матчу з Кривбасом, якщо його підопічні не зможуть здобути перемогу.



Турнірна таблиця УПЛ-2023/2024 / Скриншот з сайту Flashscore

Тож цей матч точно має свою інтригу та є важливим у боротьбі за єврокубки на наступний сезон. Цікаво, чи перерветься серія обох команд на "Дніпро-Арені".

Дивіться відеотрансляцію матчу Дніпро-1 – Кривбас

Нагадаємо, що в першому колі Кривбас на домашній арені розгромив Дніпро-1 з рахунком 3:0. Тоді дублем відзначився Кожушко, а ще один гол забив Кузик.