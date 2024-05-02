Следующий матч Днепра-1 против Кривбасса может быть последним для Юрия Максимова во главе "спортклубовцев". Главный тренер заявил, что подаст в отставку при одном условии.

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Максимов взял ответственность на себя

В случае поражения или ничейного результата в матче с Кривбассом Юрий Вильевич покинет тренерский мостик днепрян.

Я действительно сказал ребятам, что, если мы не победим Кривбасс, то я покину команду. Это правда. Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. Сейчас – больше никаких комментариев,

– объяснил Максимов.

Отметим, что матч 27-го тура Днепр-1 – Кривбасс состоится 6 мая. Игра начнется в 13:00.

Результаты Максимова во главе днепрян