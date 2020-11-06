6 ноября "Днепр-1" принимал "Колос" в матче 9 тура УПЛ. Матч закончился уверенной победой ковалевцев.

Днепр-1 – Колос 0:2

Гол: Селезнев, 25 (пен.), Смирный, 58

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В прошлом туре ковалевцы потерпели неожиданное поражение на своем поле от "Олимпика" (1:2) и прервали свою рекордную беспроигрышную серию, которая составила шесть матчей. "Днепр-1" в восьмом туре также со счетом 1:2 проиграл "Динамо".

Оба коллектива только в прошлом сезоне дебютировали в Премьер-лиге, но уже сейчас их дуэль можно назвать принципиальной. Ведь именно днепряне и ковалевцы встречались в полуфинале плей-офф за Лигу Европы. Тогда "Колос" разгромил соперников со счетом 4:1.

В рамках первого этапа предыдущего чемпионата команды обменялись домашними победами. На своем поле днепряне обыграли "Колос" со счетом 2:1, а в Киеве подопечные Руслана Костышина взяли убедительный реванш – 4:0.

На 15-й минуте полузащитник "Днепра-1" Булеца получив передачу от Дубинчака вошел в штрафную и пробил в ближний угол – Волынец в прыжке перевел мяч на угловой.

За 10 минут хозяева заработали пенальти в собственные ворота. Рефери посмотрел видеоповтор и все же увидел игру рукой у Логинова в собственной штрафной. Интересно, что с момента нарушения и до окончательного решения арбитра прошло 1,5 минуты.

Селезнев точно пробил в левый от себя угол, а Сарнавский упал в противоположный. Это уже третий гол экс-игрока сборной Украины за "Колос". И третий с пенальти.

Видео гола Селезнева

Впоследствии "Колос" едва не удвоил преимущество в матче. Дубинчак отдал на Хобленко, который красивым обводящим ударом пытался поразить дальний угол ворот Волынца – совсем немного не хватило точности форварду "Днепра-1".

После перерыва "Колос" все же забил. Но из офсайда. Свой момент реализовал Селезнев после подачи со штрафного от Богданова – сначала взятие ворот было засчитано, но после подсказки видео-ассистента Копиевский отменил гол из-за офсайда у форварда "Колоса".

Видео отмененного гола Селезенева

На 58-й минуте образцовая контратака "Колоса" привела к голу. Антюх протащил мяч через половину поля, сблизился с Сарнавским, после чего покатил под удар Смирному, а Евгений уже переправлял мяч в пустые ворота.

Видео гола Смирного

Под конец матча заметно успокоилась игра и приобрела вязкий характер – много мелких фолов, из-за чего случаются постоянные остановки, которые никак не способствовали увеличению игрового темпа.