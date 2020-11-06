Днепр-1 – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
Девятый тур чемпионата Украины сезона-2020/2021 начнется в пятницу, 6-го ноября. "Днепр-1" примет "Колос". Онлайн-трансляция матча УПЛ доступна на сайте Спорт 24.
Поединок 9-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Колосом" в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Начало игры в 19:00, сообщает 24 канал.
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"Днепр-1" – "Колос" где смотреть
Поединок "Днепр-1" – "Колос" в прямом эфире можно посмотреть на ютуб-канале FootballHub. Трансляция со стадиона начнется в 18:50.
Также матч "Днепр-1" - "Колос" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.
"Днепр-1" – "Колос" онлайн-трансляция
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