"Колос" после 8 туров в чемпионате Украины занимает шестое место. Клуб из села Ковалевка набрал 12 очков.

Зато "Днепр-1" неудачно начал новый сезон и только недавно начал набирать очки. В активе днепрян 8 очков.

Интриги матчу добавляет то, что в прошлом сезоне "Колос" разгромил "Днепр-1" (4:1) в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.