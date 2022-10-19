Днепр-1 впервые в сезоне потерял очки в матче с аутсайдером, а Довбик прервал голевую серию

Ингулец сумел остановить победное шествие Днепр-1 в чемпионате Украины, отобрав очки у днепровского клуба. Хотя сам Ингулец продолжает находится возле зоны вылета. А игру прерывали из-за воздушной тревоги.

Днепр-1 выиграл шесть предыдущих матчей чемпионата Украины. И только в предыдущей встрече впервые пропустил в рамках УПЛ в игре против Руха, а сам матч закончился массовой дракой на поле.

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Ингулец же – одна из трех команд, которые в этом сезоне еще не побеждали. Но если Днепр-1 свою серию в этой игре прервал, то команда из Петрового продолжает без побед.

Первая половина первого тайма хоть и прошла за преимущества днепрян, но острыми моментами не отличилась. А на 23-й минуте матч пришлось прервать из-за объявления воздушной тревоги. Так что игроки пошли в укрытие. Длилась воздушная тревога более полутора часов.

Уже после вынужденного перерыва инициатива перешла к футболистам Ингульца. Но забили именно днепряне. После подачи с углового отличился Адамюк уже перед самым перерывом.

То, что не удалось сделать в первом тайме, футболисты Ингульца совершили в тайме втором. Усилиями 19-летнего Смолякова команда забила дважды и вышли вперед на 66-й минуте.

Однако через две минуты счет на табло снова был равный, когда отличился Пихаленок.

Днепр-1 – Ингулец 2:2

Голы: Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 – Смоляков, 55, 66

Несмотря на попытки днепрян вырвать победу в этом матче, им так и не удалось добиться положительного результата. Днепр-1 впервые в сезоне потерял очки в УПЛ. А форвард Артем Довбик, до этого забивший в семи подряд матчах за клуб, прервал свою голевую серию.

Видеообзор матча Днепр-1 – Ингулец