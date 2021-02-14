Днепр-1 14 февраля принимает Ингулец в матче 14 тура чемпионата Украины по футболу. Онлайн-трансляция встречи – на Спорт24.

Матч пройдет в Днепре на поле стадиона "Днепр-Арена". Начало в 17:00 по киевскому времени.

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Лишь три балла разделяют команды в турнирной таблице. И днепряне наверняка будут стремиться победить – это не только позволит им догнать команду из Петрова, но и уйти с последнего места. Однако и "Ингульцу" очки не помешают: если не обыгрывать аутсайдера, то самому можно оказаться на дне.

Днепр-1 – Ингулец: онлайн-трансляция