Не Польша: Днепр-1 определился со стадионом, на котором будет проводить матчи в еврокубках

Футбольный клуб Днепр-1 выступит на групповом этапе еврокубков – либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций. Клуб уже определился с домашней ареной для матчей.

Руководство Днепр-1 выбрало домашней ареной в еврокубках стадион в словацком городе Кошице. При этом в Кошице команда не только будет играть матчи еврокубков, но и будет жить и тренироваться.

Достойно внимания Днепр-1 дебютирует в еврокубках: кто станет соперником в Лиге Европы

"У нас были другие варианты. Но когда мы приехали в Кошице и увидели, какое здесь отношение и поддержка, решили остаться. Важным был и логистический фактор, ведь нам придется много путешествовать для проведения матчей чемпионата в Украине", – рассказал исполнительный директор Днепр-1 Андрей Русол.

Стадион в Кошице имеет 5836 мест. Там нет трибун за воротами – только по бокам поля.

Именно в Кошице команда и сыграет как первый официальный матч в этом сезоне, так и дебютную для себя игру в еврокубках. 18 августа здесь состоится матч Днепр-1 – АЭК Ларнака в плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч между командами запланирован на 25 августа. Если Днепр-1 сможет пройти соперника, то выступит в групповой стадии Лиги Европы. Если проиграет – то вылетит в Лигу Европы, но тоже сразу в группу.

Стоит отметить, что Кошице всего в ста километрах от Ужгорода, где Днепр-1 планирует проводить матчи чемпионата Украины.

Польша увидит Лигу чемпионов

Стоит напомнить, что пока точно известно, что Шахтер свои матчи в Лиге чемпионов будет проводить в Польше – "горняки" домом выбрали Варшаву и "Стадион Войска Польского", который является домашней ареной Легии.

Что касается Динамо, то команда матча квалификации Лиги чемпионов проводила в Лодзи. Здесь киевляне сыграют и с Бенфикой в ​​плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Но продолжит ли Динамо здесь свои выступления в еврокубках и дальше – пока официально не было озвучено. Ведь если Шахтер точно выступит в групповом этапе Лиги чемпионов, а вот киевлянам еще предстоит одолеть Бенфику на пути в группу. Если киевляне не смогут пройти португальский клуб, они выступят в Лиге Европы.