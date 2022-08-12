Керівництво Дніпро-1 обрало домашньою ареною в єврокубках стадіон у словацькому місті Кошице. При цьому в Кошице команда не лише гратиме матчі єврокубків, але й буде мешкати та тренуватись.

Варте уваги Дніпро-1 дебютує в єврокубках: хто стане суперником в Лізі Європи

"У нас були інші варіанти. Але коли ми приїхали до Кошице та побачили, яке тут ставлення та підтримка, вирішили залишитися. Важливим був і логістичний фактор, адже нам доведеться багато подорожувати для проведення матчів чемпіонату в Україні", – розповів виконавчий директор Дніпро-1 Андрій Русол.

Стадіон в Кошице має 5836 місць. Там немає трибун за воротами – лише по боках від поля.

Саме в Кошице команда і зіграє як перший офіційний матч в цьому сезоні, так і дебютні для себе гру в єврокубках. 18 серпня тут відбудеться матч Дніпро-1 – АЕК Ларнака в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Матч-відповідь між командами запланований на 25 серпня. Якщо Дніпро-1 зуміє пройти суперника, то виступить у груповій стадії Ліги Європи. Якщо програє – то вилетить до Ліги Європи, але теж одразу в групу.

Варто відзначити, що Кошице лише за сто кілометрів від Ужгорода, де Дніпро-1 планує проводити матчі чемпіонату України.

Польща побачить Лігу чемпіонів

Варто нагадати, що поки точно відомо, що Шахтар свої матчі в Лізі чемпіонів буде проводити у Польщі – "гірники" домівкою обрали Варшаву та "Стадіон Війська Польського", який є домашньою ареною Легії.

Щодо Динамо, то команда матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проводила у Лодзі. Тут кияни зіграють і з Бенфікою у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Але чи продовжить Динамо тут свої виступи в єврокубках і далі – поки офіційно не було озвучено. Адже якщо Шахтар точно виступить у груповому етапі Ліги чемпіонів, а от киянам ще треба здолати Бенфіку на шляху до групи. Якщо кияни не зможуть пройти португальський клуб, то вони виступатимуть в Лізі Європи.