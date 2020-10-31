"Днепр-1" в субботу, 31-го октября, примет киевское "Динамо" в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт 24.

Поединок "Днепр-1" – "Динамо" начнется в 19:30. В Украине игру можно посмотреть на телеканале УНИАН, пишет 24 канал.

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"Днепр-1" – "Динамо" где смотреть

Поединок "Днепр-1" – "Динамо" в прямом эфире можно посмотреть на ютуб-канале FootballHub. Трансляция со стадиона начнется в 19:00.

Также матч "Днепр-1" – "Динамо" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.

"Днепр-1" – "Динамо" онлайн-трансляция