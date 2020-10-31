"Дніпро-1" у суботу, 31-го жовтня, прийме київське "Динамо" у рамках 8-го туру чемпіонату України. Переглянути поєдинок можна онлайн на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Динамо" розпочнеться о 19:30. В Україні гру можна переглянути на телеканалі УНІАН, пише 24 канал.

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"Дніпро-1" – "Динамо" де дивитися

Поєдинок "Дніпро-1" – "Динамо" у прямому ефірі можна переглянути на ютуб-каналі FootballHub. Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:00.

Також матч "Дніпро-1" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням.

"Дніпро-1" – "Динамо" онлайн-трансляція