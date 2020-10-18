"Днепр-1" 18 октября на своем поле сыграет против "Десны" в 6-м туре УПЛ. Посмотреть матч можно онлайн, не покидая Спорт 24.

Поединок "Днепр-1" – "Десна" начнется в 19:30. В прямом эфире игру покажут телеканал "УНИАН". Об этом сообщает 24 канал.

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Также игру в прямом эфире покажет ютуб-канал FootballHub. Начало трансляции начнется незадолго до стартового свистка.

Днепр-1 – Десна онлайн-трансляция

Перед матчем

В ходе сезона в днепровском клубе произошли изменения на тренерском мостике. Вместо Дмитрия Михайленко "Днепр-1" возглавил хорват, который очень хорошо знаком украинскому болельщику, Игор Йовичевич.

"Днепр-1", несмотря на солидный состав и еврокубковые амбиции, остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав всего два очка. В прошлом туре днепряне с трудом спасли ничью благодаря голу Булецы на последних секундах игры – 2:2.

"Десна" уже запомнилась в этом сезоне матчами с "Динамо" и "Шахтером", где сыграли вничью, а также победой над "Зарей". Ничья с "горняками" (2:2) состоялась в прошлом туре. Подопечные Александра Рябоконя набрали за 5 туров уже 9 очков и находятся на 6-й строчке в таблице УПЛ.