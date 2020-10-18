"Дніпро-1" 18 жовтня на власному полі зіграє проти "Десни" у 6-му турі УПЛ. Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи Спорт 24.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Десна" розпочнеться о 19:30. У прямому ефірі гру покаже телеканал "УНІАН". Про це повідомляє 24 канал.

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Також гру в прямому ефірі покаже ютуб-канал FootballHub. Початок трансляції розпочнеться незадовго до стартового свистка.

Дніпро-1 – Десна онлайн-трансляція

Перед матчем

По ходу сезону у дніпровському клубі стались зміни на тренерському містку. Замість Дмитра Михайленка "Дніпро-1" очолив хорват, який дуже добре знайомий українському вболівальнику, Ігор Йовічевіч.

"Дніпро-1", попри солідний склад і єврокубкові амбіції, залишається на 12-му місці в турнірній таблиці, набравши всього два очки. У минулому турі дніпряни насилу врятували нічию завдяки голу Булеци на останніх секундах гри - 2:2.

"Десна" вже запам'яталася в цьому сезоні матчами з "Динамо" і "Шахтарем", де зіграли у нічию, а також перемогою над "Зорею". Нічия з "гірниками" (2:2) відбулася в минулому турі. Підопічні Олександра Рябоконя набрали за 5 турів вже 9 очок і перебувають на 6-й сходинці у таблиці УПЛ.