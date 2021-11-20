Дніпро-1 – Олександрія 3:1

Голи: Довбик, 27 (п), 28, Логінов, 40 – Бабогло, 18

До теми Нестримний форвард: Довбик за дві хвилини оформив дубль у ворота Олександрії

Перший удар у матчі виконав Чуже, але з ним легко впорався Білик. Вже у наступній атаці Ігнатенко знову перевірив на пильність голкіпера Олександрії. З другої спроби Білик забрав м'яч до рук.

На 18-й хвилині гості відкрили рахунок у грі. М'яч після подачі з кутового відлетів у ноги Бабогла, який потужним ударом пробив повз голкіпера господарів – 0:1.

У середині першого тайму Довбик змарнував вбивчий момент. Артем обіграв опікуна, опинився перед воротарем, але пробив поруч зі стійкою.

Однак вже через три хвилини нападник записав своє прізвище на табло. Дубінчак впав у штрафному Олександрії. Суддя після підказок вказав на 11 метрів. Довбик впевнено підійшов до позначки та переграв Білика – 1:1.

Вже у наступній атаці Артем оформив дубль. Ігнатенко віддав на Піхальонка, який передачею вивів Довбика на ворота гостей. Форвард Дніпра-1 знову вийшов переможцем у дуелі з воротарем олександрійців – 2:1. Господарі вже вийшли вперед у рахунку.

Дубль Довбика: відео

На 37-й хвилині Третьяков пробив над поперечиною.

Наприкінці тайму господарі збільшили свою перевагу на табло. Логінов відклеївся від опікуна та точно пробив головою після подачі з кутового. Білик навіть не встиг зреагувати на постріл – 3:1.

Гол Логінова: відео

"Сухий" тайм

У середині другого тайму Лучкевич віддав передачу на Довбика, але з ударом Артема впорався Білик.

Наприкінці поєдинку чудову нагоду змарнував Білл. Бразилець Дніпра-1 міг забити після класного пасу від все того ж Лучкевича.

Як не старались гості, але забити так і не змогли. У другому таймі жодна з команд не відзначалась голами.