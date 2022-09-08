Днепр-1 дебютирует в основном раунде еврокубков, пишет 24 канал. Команда Александра Кучера не смогла пройти отбор в Лиге Европы, потому опустилась в турнир рангом ниже.

Следите с нами Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

"Днепряне" попробуют свои силы в Лиге Конференций, где им выпал неплохой жребий – АЗ Алкмаар, Аполлон и Вадуц. Именно с фаворитом группы "Днепр-1" и сыграет в стартовом матче.

Где смотреть матч Днепр-1 – АЗ Алкмаар? В прямой трансляции игра будет показана на Megogo. Этот портал является официальным транслятором еврокубков в Украине. Начало – в 21:55.

Сразу после игры болельщиков ожидает послематчевая студия, где эксперты обсудят поединок. Сама игра будет номинально домашняя для украинцев и пройдет в словацком городе Кошице на стадионе "Кошице Футбол Арена".

Как Днепр-1 начал сезон 2022-2023

Напомним, что по итогам прошлого не завершившегося УПЛ Днепр-1 занял третье место и получил путевку в квалификацию Лиги Европы. Там команда потерпела неудачу, дважды проиграв клубу АЕК из Ларнаки (1:2, 0:3).

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А вот в УПЛ этого сезона у днепрян все складывается удачно. Команда Александра Кучера одержала две победы в двух играх, обыграв Динамо (3:0) и Верес (2:0). Это позволяет Днепру-1 идти на 5-е место в таблице.

Следует знать . АЗ – явный фаворит в дуэли с Днепром-1. Коэффициент на триумф голландцев составляет 1,60, в то время как на ничью – 4,40, а на днепрян – 5,60.