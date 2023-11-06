Максимов против Ротаня: онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Александрия

В прошлом сезоне команды ставили перед собой амбициозные цели, но сейчас "аграрии" сильно сдали. Александрию ожидает борьба за выживание, а вот днепряне включились в чемпионскую гонку.

В понедельник, 6 ноября, в чемпионате Украины состоятся три встречи 13-го тура УПЛ. В одной из них примет участие вицечемпион Днепр-1, который будет принимать на "Днепр-Арене" Александрию, пишет 24 канал. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Днепр-1 гонится за золотом

Команда Юрия Максимова набрала крутое шествие после его назначения в начале сентября. В первых шести матчах команда одержала 5 побед, одержав в том числе Динамо, Зарю и Ворсклу.

Впрочем, неделю назад удачная серия спортклуба подошла к концу, ведь днепрян разгромил Кривбасс (0:3). Тем не менее подопечные Максимова продолжают борьбу за чемпионство. Сейчас Днепр-1 идет четвертым, расстояние от лидера составляет всего два балла.

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А вот Александрия откровенно проваливает сезон. Команда Ротаня начала сезон с двух побед, но после этого существенно сдала - 10 матчей без триумфа! Это опустило "аграриев" в зону переходных матчей, пока они 14-е.

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