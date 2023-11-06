В понедельник, 6 ноября, в УПЛ состоятся три матча 13 тура сезона 2023-2024. В последней игре дни львовский Рух будет принимать киевскую Оболонь, пишет 24 канал. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Рух целится в еврокубки

"Желто-черные" пытаются держаться среди лидеров чемпионата Украины, хотя только один балл в последних двух матчах отбросил львовян от Кривбасса, Полесья и Шахтера. Подопечные Пономарева занимают пятое место, отставая от первого на 6 очков.

В свою очередь, Оболонь продолжает борьбу за выживание и пока делает это неплохо. Киевляне одержали две победы в начале октября, но последующие поражения от Зари и ЛНС откатили команду на 12 место.

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По данным букмекеров, Рух является фаворитом в бою с "пивоварнями". Коэффициент на победу "желто-черных" составляет 1,72, в то время как Оболони - 5,40. Ничья же оценивается в 3,85.

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