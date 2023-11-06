У понеділок, 6 листопада, в чемпіонаті України відбудуться три зустрічі 13 туру УПЛ. В одній із них участь візьме віцечемпіон Дніпро-1, який прийматиме на "Дніпро-Арені" Олександрію, пише 24 канал. Початок – о 17:00 за київським часом.

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Дніпро-1 женеться за золотом

Команда Юрія Максимова набрала круту ходу після його призначення на початку вересня. У перших шести матчах команда здобула 5 перемог, здолавши в тому числі Динамо, Зорю та Ворсклу.

Втім тиждень тому вдала серія спортклубу добігла кінця, адже дніпрян розгромив Кривбас (0:3). Тим не менш, підопічні Максимова продовжують боротьбу за чемпіонство. Наразу Дніпро-1 йде четвертим, відстань від лідера складає всього два бали.

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А ось Олександрія відверто провалює сезон. Команда Ротаня почала сезон з двох перемог, але після цього суттєво здала – аж 10 матчів без тріумфу! Це опустило "аграріїв" аж у зону перехідних матчів, наразі вони 14-ті.

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