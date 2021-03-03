Днепр-1 и Александрия в среду, 3 марта, играют в четвертьфинале Кубка Украины. Онлайн-трансляция матча на сайте Спорт 24.

Днепр – 1 и Александрия – одна из самых равных пар в четвертьфинале Кубка Украины. В трех других парах были явные фавориты. Однако тут стоит добавить, что до этой стадии турнира дошли сразу два клуба, выступающие в Первой лиге.

К теме Заря в напряженной игре одолела Верес и первой вышла в полуфинал Кубка Украины: видео

Начало матча Днепр-1 – Александрия в 19:00.

Команды между собой сыграли три официальных матча. И во всех трех поединках победу праздновали александрийцы. В последнем матче в рамках УПЛ был зафиксирован разгром 4:1.

Видеотрансляция матча Днепр-1 – Александрия