Дніпро-1 та Олександрія у середу, 3 березня, грають у чвертьфіналі Кубка України. Онлайн-трансляція матчу на сайті Спорт 24.

Матч між Дніпро-1 та Олександрією – одна з найрівніших пар у чвертьфіналі Кубка України. В трьох інших пар були явні фаворити. Однак тут варто додати, що до цієї стадії турніру дійшли одразу два клуби, які виступають в Першій лізі.

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Початок матчу Дніпро-1 – Олександрія о 19:00.

Команди між собою зіграли три офіційні матчі. І у всіх трьох поєдинках перемогу святкували олександрійці. В останньому матчі в рамках УПЛ був зафіксований розгром 4:1.

Відеотрансляція матчу Дніпро-1 – Олександрія