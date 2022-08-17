Дебютный матч в еврокубках будет номинально домашним для Днепр-1. Но из-за войны эта игра состоится не в Украине. Команда домашним стадионом для еврокубков выбрала арену в словацком месте Кошице.

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При этом в Кошице команда будет не только играть матчи еврокубков, но и будет там постоянно базироваться. Домашние матчи УПЛ днепряне будут проводить в Ужгороде, что в ста километрах от Кошице.

Матч Днепр-1 – АЭК в четверг, 18 августа, начнется в 21:00 по киевскому времени. Эту игру в Украине будет транслировать канал "2+2". Трансляция по этому каналу начнется в 20:55.

Ответный матч состоится 25 августа в Ларнаке.

Напомним, что победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой этап Лиги Европы. Уступившая команда вылетит в Лигу конференций, где тоже выступит в групповом этапе.