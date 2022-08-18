Сегодня Днепр-1 проведет свой первый матч в еврокубковой истории. Команда Александра Кучера в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против кипрского АЕКа.

Шансы есть: сумеет ли Днепр-1 пройти АЕК на пути в группу Лиги Европы

Днепряне неплохо усилились летом, подписав даже несколько легионеров. В преддверии дебютной евробитвы клуба 24 канал решил проанализировать трансферную стоимость команд согласно данным портала Transfermarkt.

Ценник в пользу Днепра-1

Трансферная стоимость обеих команд не превышает даже 20 миллионов евро. Футболисты украинского клуба оцениваются в 19,2 млн, тогда как АЕКа – в 12,3 миллиона.

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Что касается игроков, то у киприотов нет ни одного, который стоил бы 1 миллион или больше. Самыми дорогими футболистами АЕКа считаются центрхав Гус Ледеш, вингер Адам Дюрчо и форвард Омри Альтман. Каждый из них оценен в 700 тысяч евро.

Миллионники днепрян

А вот у днепрян собралось пятеро футболистов за миллион и больше. Самым дорогим является форвард сборной Украины Артем Довбик (5 млн). Далее следуют новички команды Доминго Бланко (3,5 млн) и Габриэль Бусанелло (1,5 млн). Замыкают ТОП-5 Александр Пихаленок (1,5М) и Алексей Гуцуляк (1М).

Оба клуба работают на продажу игроков, поэтому интересны самые дорогие трансферы "на выход" в истории. Для Днепра-1 таким стал Владислав Супряга, за которого Динамо заплатило 6,5 млн. евро. А у киприотов рекордсменом является известный украинцам Санни Кингсли. В 2008 году нигериец перешел в донецкий Металлург за 620 тысяч евро.

Любопытно! Этим летом Днепр-1 подписал уже четырех легионеров – Уэсли Брагу, Макса Валефа, Доминго Бланко и Эмилиано Пуриту.