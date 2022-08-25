В надежде на камбэк: где смотреть матч АЕК Ларнака – Днепр-1

Подопечные Александра Кучера попытаются отомстить клубу из Кипра за поражение неделю назад. Рассказываем, кто покажет матч Лиги Европы

25 августа Днепр-1 проведет второе сражение в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Соперником команды Александра Кучера является кипрский АЕК. Игра пройдет в городе Ларнака, пишет 24 канал.

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Где смотреть матч АЕК – Днепр-1? Поединок в прямой трансляции будет показан на телеканале "2+2". Также поединок АЕК – Днепр-1 онлайн можно будет посмотреть на ютуб-канале Football Hub. Начало – в 19:00 по украинскому времени.

Неудачный старт Днепра-1

Напомним, что первый матч прошел в словацком городе Кошице и был номинально домашним для днепрян. Победа досталась гостям из Кипра (1:2).

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Для Днепра-1 это дебютный сезон в еврокубках. Прошлый сезон спортклуб завершил на третьем месте в недоигранном чемпионате Украины.

Победитель дуэли станет участником группового раунда Лиги Европы. Проигравшая команда отправится в аналогичную стадию Лиги Конференций.