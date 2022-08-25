25 серпня Дніпро-1 проведе другу битву у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Суперником команди Олександра Кучера є кіпрський АЕК. Гра пройде у місті Ларнака, пише 24 канал.

До теми Без права на помилку: прогноз на матч-відповідь Ліги Європи АЕК Ларнака – Дніпро-1

Де дивитись матч АЕК – Дніпро-1? Поєдинок у прямій трансляції буде показаний на телеканалі "2+2". Також поєдинок АЕК – Дніпро-1 онлайн можна буде подивитись на ютуб-каналі Football Hub. Початок – о 19:00 за українським часом.

Невдалий старт Дніпра-1

Нагадаємо, що перший матч пройшов у словацькому місті Кошице і був номінально домашнім для дніпрян. Перемога дісталась гостям з Кіпру (1:2).

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Для Дніпра-1 це дебютний сезон в єврокубках. Минулий сезон спортклуб завершив на третьому місці у недограному чемпіонаті України.

Варто знати! Переможець дуелі стане учасником групового раунду Ліги Європи. Команда, яка програє, відправиться у аналогічну стадію Ліги Конференцій.