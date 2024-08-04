Об этом сообщают российские СМИ. К слову, Двали мог бы выступать на Олимпиаде в Париже, если бы российскую сборную туда бы допустили, передает 24 Канал.

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Что известно об избиении российского чемпиона по боксу

Российские пропагандисты отметили, что российский боксер стал жертвой нападения мигрантов во время утренней пробежки по набережной в Феодосии. На видео, появившихся в социальных сетях, видно, как Двали дерется с неизвестными лицами, что в конце концов приводит к тому, что спортсмена сбивают на землю, где он подвергается дальнейшим нападениям.

В Феодосии избили российского боксера Двали: смотрите видео (18+)

В итоге спортсмен сборной России потерял глаз. Кроме того, досталось также и брату боксера, и его помощнику, которому сломали руку.

Очевидцы рассказали, что в какой-то момент из соседнего к месту драки заведения начали выбегать еще и охранники, которые тоже присоединились к избиению двух ребят и их помощника. В конце концов, как утверждают пропагандисты, Дмитрий Двали никогда больше не будет видеть пострадавшим глазом, и его карьера боксера, по сути, завершена.

Двали во время драки в Феодосии выбили глаз: смотрите видео (18+)

Причиной конфликта россияне назвали то, что боксер пытался "не допустить убийства мальчика", к которому якобы приставали мигранты.