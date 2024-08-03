В четверг, 1 августа, представительница Алжира Имане Халиф – трансгендерная спортсменка. Боксерка в противостоянии с итальянкой Анджелой Карини, сломала ей нос, после чего та отказалась продолжать бой.

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Помощь Карине после боя на Олимпиаде-2024

Международная ассоциация бокса пообещала выплатить денежную награду Анджеле Карини, которая оказалась в центре скандала по поводу гендерного неравенства. После того как алжирская боксерка заломила нос итальянке, Анджела попросила остановить бой, заявив, что не справедливо.

Этот бой вызывал много споров из-за того, что Халиф была дисквалифицирована во время прошлогоднего чемпионата мира. Алжирка не прошла тест на гендерную принадлежность. После боя итальянка не пожала руку Имане, но впоследствии извинилась за это.

Я была зла, потому что моя Олимпиада только что превратилась в дым, но я ничего не имею против Иман Халиф. Наоборот, если бы я увидела ее снова, я обняла бы ее,

– заявила Карини.

Международный олимпийский комитет допустил Имане Халиф, объяснив тем, что допуск к парижским играм предоставляется на основании информации из паспорта.

В IBA заявили, что выплатят денежную награду Карине так же, как и олимпийским чемпионам. Какую сумму Анджела получит от Международной ассоциации бокса в районе 50 тысяч долларов.

В субботу, 3 августа, Имане Халиф встретится в четвертьфинале женского турнира с венгеркой Анной Хамори. Победа в этом поединке гарантирует медали Олимпийских игр-2024 алжирской спортсменке.