Про це повідомляють російські ЗМІ. До слова, Двалі міг би виступати на Олімпіаді у Парижі, якби російську збірну туди б допустили, передає 24 Канал.

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Що відомо про побиття російського чемпіона з боксу

Російські пропагандисти зазначили, що російський боксер став жертвою нападу мігрантів під час ранкової пробіжки набережною у Феодосії. На відео, що з'явилися в соціальних мережах, видно, як Двалі б'ється з невідомими особами, що зрештою призводить до того, що спортсмена збивають на землю, де він піддається подальшим нападам.

У Феодосії побили російського боксера Двалі: дивіться відео (18+)

У підсумку спортсмен збірної Росії втратив око. Крім того, дісталося також і братові боксера, та його помічнику, якому зламали руку.

Очевидці розповіли, що у якийсь момент із сусіднього до місця бійки закладу почали вибігати ще й охоронці, які теж долучилися до побиття двох хлопців та їхнього помічника. Зрештою, як стверджують пропагандисти, Дмітрій Двалі ніколи більше не бачитиме постраждалим оком, і його кар'єра боксера, по суті, завершена.

Двалі під час бійки у Феодосії вибили око: дивіться відео (18+)

Причиною конфлікту росіяни назвали те, що боксер намагався "не допустити вбивства хлопчика", до якого буцімто чіплялися мігранти.