"Россия через спорт несет пропаганду": интервью с Пидручным о конце карьеры, травме и санкциях

Для лидера мужской сборной Украины по биатлону сезон начался с огорчений. На первом этапе Кубка мира биатлонист стартовал только в эстафете, после чего его не заявили на следующие старты. Медицинское обследование показало разрыв мениска.

Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону в гонке преследования 2019 года. Капитан мужской сборной после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды Национальной гвардии Украины, соревновался за пост президента федерации биатлона Украины, на старте сезона получил травму, после чего ему сделали операцию. В интервью 24 Каналу он рассказал о своем восстановлении, планах на этот сезон и высказался по поводу своей будущей карьеры.

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Медицинское обследование показало разрыв мениска. 8 декабря украинскому спортсмену Пидручному сделали операцию. Теперь биатлонисту предстоит длительное восстановление.

"Немного хромаю": о травме и восстановлении

Как чувствуете себя после операции?

Самочувствие в общем-то хорошее, уже прошло более трех недель после операции. Я уже несколько дней хожу без костылей, но не полностью наступаю на ногу, немного хромаю. Ногу уже немного сгибаю. Приступил к реабилитации, делаю разные упражнения, чтобы восстановить мышцы. К тренировкам я приступил раньше, просто они не касаются этой ноги: руки, пресс, спина. Приходится одной ногой крутить велосипед.

Что прогнозируют врачи, как быстро вы сможете вернуться к соревнованиям?

Трудно загадывать, как быстро я могу вернуться в соревнования. Врачи сказали, что первые 3 недели будут сложными. Следующие 3 недели будет реабилитация. И после этого уже можно будет возвращаться к максимальным нагрузкам. Но смогу ли я полноценно восстановиться за это время и вернуть форму – трудно сказать. Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться.

Что касается своей физической формы, то здесь трудно загадывать, я едва хожу. Надеюсь, что в ближайшее время смогу восстановиться, но опять же я не знаю, куда меня возьмут – в команду "А" или "Б". Конечно, среди моих желаний есть участие в чемпионате мира, но это возможно только тогда, когда все будет складываться идеально.

То есть условно через месяц вы сможете приступить к полноценным тренировкам?

Я думаю, что смогу раньше.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем телеграм-канале раскритиковал ваши методики лечения, назвав их шарлатанскими. Мол, "они потратили драгоценное время и давали бесполезные надежды на возможный старт сезона". Видели этот комментарий? Каково ваше мнение на этот счет?

Мениск не рвется просто так. Это же не произошло несколько лет назад, и вот я с тем жил, а сейчас решил сделать операцию. Это травма, которая произошла сейчас. Мы максимально быстро отреагировали на произошедшее. Мы не могли сделать операцию летом или весной, потому что не было травмы.

А что касается методов лечения. Лечили то, что видели. Предварительный диагноз был надрыв связок, мы это вылечили, меня перестало это беспокоить. После этого я приступил к полноценным тренировкам.

"Из-за войны не все смогли вовремя приступить к тренировкам": о старте сезона

Как оцениваете старт сезона? Конечно, для вас он сверхсложный, как вам выступление команды?

О моем старте сезона нечего и говорить, потому что его не было. А что касается мировых лидеров, то здесь все ожидаемо. Но вот от Кентена Фийона-Майе я ожидал лучших результатов в начале сезона. А так все прогнозируемо. Норвежцы, как обычно, на очень высоком уровне.

Относительно нашей команды, мы провели качественную подготовку. Из-за войны не все спортсмены имели возможность вовремя приступить к тренировкам. К тому же, предыдущий сезон мы закончили 24 февраля, мы не участвовали в последних трех этапах. Это также дало определенные отрицательные результаты на нынешний сезон. Фактически три месяца ни один член нашей команды полноценно не тренировался.

Лично у меня почти не было полноценных тренировок с 24 февраля и до начала июня. Эта "пауза" отражается на наших результатах сейчас. Уже летом у нас были хорошие сборы, тренировки. К началу сезона команда подошла в довольно неплохой форме, учитывая обстоятельства. Результаты не слишком высоки, хотелось бы, чтобы в эстафетах наша команда выглядела лучше.

Может кто-то из биатлонистов вас удивил своими выступлениями в новом сезоне?

Швейцарец Никлас Хартвег довольно успешно начал сезон. Его можно назвать удивлением нового сезона.

Как думаете, кто в этом году претендует на Большой хрустальный глобус?

В этом году думаю, что Йоханнес Бё будет вне конкуренции. Я думаю, он однозначно возьмет Большой хрустальный глобус.

"Санкции вполне оправданы": об отстранении россиян и белорусов

Нынешний сезон – без россиян и белорусов. Как долго должны продлиться эти спортивные санкции, по вашему мнению?

Хорошо, что они есть. Снимать сейчас их точно не нужно. Они должны продолжаться, пока не закончится война, пока россияне не выплатят все репарации. Россия уничтожила очень много наших спортивных объектов.

Допускать россиян в цивилизованный мир, я же сейчас не только о биатлоне, – это неправильно. Это наказание они несут вполне заслуженно. Каждый гражданин России отвечает за происходящее у нас в стране. Многие украинские спортсмены погибли из-за российской агрессии, некоторым пришлось сменить свою деятельность и встать на защиту страны, некоторые не могут тренироваться, потому что россияне разрушили спортивную инфраструктуру.

Разве представители России и Беларуси имеют право выступать? Эти санкции вполне оправданы, их нужно сохранить и дальше, возможно, даже и усилить. Недавно я слышал, что россиян планируют допустить к Олимпиаде в 2024 году. Я считаю, что рано об этом говорить, пока война не закончится.

Ранее в IBU сообщали, что могут допустить представителей России и Белоруссии, если они осудят войну. Как вам такая инициатива?

Трудно что-либо сказать по этому поводу. Мое мнение, что не стоит допускать их к соревнованиям сейчас.

Трудно поверить в то, что кто-то из сборной России сможет осудить действия своей страны, большинство российских биатлонистов имеют воинские звания. Однако некоторые из мировых спортсменов продолжают выступать за их возвращение, говоря, что они не причастны к войне.

Не все это знают. Это можно увидеть по заявлениям братьев Фуркадов, также недавно прозвучали неоднозначные слова от Доротеи Вирер, выступившей за возвращение россиян. Мы должны понять, что российская пропаганда очень сильно работает в Европе. У тех же спортсменов не всегда есть достоверная информация о том, что происходит, как в Украине, так и в России.

Россия через спорт доносит свою пропаганду. Там спорт столь тесно переплетен с политикой. Конечно, нам странно слышать что-то подобное от таких выдающихся спортсменов. Мы должны доносить миру правду, говорить о том, что происходит. Вместе мы сможем добиться этого. В то же время многие мировые биатлонисты начали интересоваться событиями в Украине.

В первые дни войны мне писали многие спортсмены, они многого не знали. Они начали следить за нами и наблюдать за тем, что происходит на самом деле. Сейчас мы ощущаем много поддержки. Мы можем видеть, как многие спортсмены выступают на этапах Кубка мира с украинской символикой. Это приятно, это говорит о том, что они помнят о войне.

Поддержка мировых биатлонистов: кто написал Пидручному 24 февраля

Что вам писали в основном?

Сейчас меньше пишут. А вот в первые дни войны было очень много сообщений. В основном спрашивали как моя семья, предлагали свою помощь, расспрашивали, какая у нас ситуация. Многие предлагали жилье, звали к себе. Спрашивали также о службе в Нацгвардии.

Кто из мировых лидеров биатлона вам писал?

Эрик Лессер очень многое спрашивал, мы позже с ним в Германии виделись, много разговаривали на эту тему. Также писали Эва Пускарчикова, Линн Перссон, Тириль Экхофф, Симон Эдер, Михаэль Рёш. Я уже всех не вспомню, но многие биатлонисты мне писали в первые дни войны.

Вы уже упоминали в разговоре о Фуркадах, удалось ли вам поставить точку в конфликте с ними?

В апреле Пидручный в своем инстаграме обратился к известным братьям Фуркадам . Он подверг критике позицию французских спортсменов, поддержавших отстраненных россиян.

Это не был конфликт. Я просто высказал свое мнение и тем самым поставил точку. Я не планирую с ними что-либо обсуждать, это было просто мое мнение о них. Хотел им донести, что они неправы.

"Спортсмены были недовольны результатом": о выборах президента ФБУ

Выборы нового президента Федерации биатлона Украины прошли 14 ноября, во время отчетно-выборной конференции ФБУ. За эту должность соревновались два кандидата – Иван Крулько и Дмитрий Пидручный. По результатам голосования, 58 делегатов поддержали кандидатуру Крулько, 31 – высказались за Пидручного.

Общаетесь ли вы с новым руководителем федерации биатлона Украины Иваном Крулько?

Мы определенное время коммуницировали, сугубо по рабочим вопросам. Пока мы не общаемся, но некоторое время такие попытки были. Возможно, это восстановится, поскольку я сейчас не выступаю.

Как отреагировали ваши коллеги на результат выборов?

Те коллеги, с которыми я больше всего общаюсь, отреагировали отрицательно, они были недовольны результатом. Вы могли видеть, что большинство биатлонистов поддерживали именно меня. Все понимают, что нужно дальше работать и заниматься биатлоном и любимым делом, независимо от руководителя.

Вы опубликовали свою программу за 12 часов до выборов, почти не давали интервью. Многие спортивные деятели и журналисты раскритиковали вас из-за этого, мол, не было достаточной огласки, и соответственно такой результат.

По-моему, это все равно бы не повлияло на результаты. Это не выборы такого широкого круга. Здесь вправе голосовать ограниченное количество людей. Вот с ними я много общался, всю необходимую информацию о своем видении развития украинского биатлона я доносил. Это было не через СМИ, а во время личных встреч. И программу я им показывал задолго до того, как ее представил на широкий круг. Конечно, многие ошибки были допущены с моей стороны. Соглашаюсь с тем, что программу следовало опубликовать раньше.

Но допустим, что я проиграл только из-за этого. Мой оппонент вообще не общался со СМИ, не объявил свою программу. И говорить, что я проиграл именно из-за этого – не совсем правильно.

"Мысли были еще с 2018-го": о возможном окончании карьеры

В одном из своих последних интервью вы заявили о возможном окончании карьеры...

У меня мысли об окончании карьеры уже с 2018 года. Я думаю, что подобные мысли есть у каждого спортсмена. Сейчас я хотел бы продолжить заниматься любимым делом. Таких мыслей о том, что я хочу закончить карьеру, нет. В моих планах – восстановиться и вернуться к тренировкам. Как минимум в этот сезон я планирую выступать. Что будет дальше – не знаю. Есть разные факторы, которые могут повлиять на мое решение.

Кто мог бы в дальнейшем взять на себя ответственность быть капитаном сборной, как думаете?

Пока можем выделить Антона Дудченко, он очень сильно вырос за последние несколько сезонов. Возможно, через год-два мы увидим другие фамилии. Тот же Виталий Манзин, он сейчас хорошо проявляет себя в соревнованиях.

Основные достижения Пидручного