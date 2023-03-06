Биатлонный сезон 2022/23 подходит к своему завершению. Впереди осталось провести два этапа Кубка мира по биатлону. Однако на этих соревнованиях сборная Украины не сможет рассчитывать на Дмитрия Пидручного.

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Капитан сборной Украины сдал положительный тест на COVID-19 и вынужден досрочно завершить международный сезон. В интервью Украинскому биатлону Пидручный рассказал о своем состоянии здоровья.

Пока я в Нове-Место, завтра отправляюсь домой. Буду там лечиться, не хочу, чтобы из команды кто-нибудь заболел. Да и лечиться на этапе Кубка мира это не лучший выбор. Не было возможности сегодня уехать домой, так я завтра утром отправляюсь. Живу сам в комнате, практически изолирован, ни с кем не контактирую. Наш врач дал мне кучу медикаментов, поэтому лечусь. Вроде бы все нормально, самочувствие не катастрофическое. Терпимо,

– сказал Подручный.

Пидручный: Надеюсь выступить в чемпионате Украины

Лидер сборной Украины подтвердил, что не поучаствует в двух последних этапах Кубка мира, но надеется выступить в чемпионате Украины.

"Думаю, да. Выступления на Кубке мира я завершил. Разве что очень быстро поправлюсь, и если команда будет меня нуждаться. Относительно Эстерсунда сомневаюсь. Да и относительно Осло сомневаюсь. Попробую подготовиться к чемпионату Украины. Возможно, пробегу какие-то гонки, может и все. Потому что жажда стартов у меня есть, и сезон у меня был такой короткий, это, конечно, огорчает, и стартовать хочется.

Если вылечусь быстро, то буду стартовать на чемпионате Украины, чтобы не забывать, что такое соревнование. Радует, что я смог выступить в этом сезоне на чемпионате мира, потому что это главный старт сезона. К нему я подготовился и считаю, что сделал это довольно неплохо. К сожалению, не удалось продлить сезон качественно, поэтому это немного расстраивает", – рассказал Подручный.

Отметим, что чемпионат Украины по биатлону состоится в Явориве с 22 по 26 марта. Биатлонисты сразятся в спринте, "индивидуалке", масс-старте и смешанной эстафете.