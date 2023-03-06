Біатлонний сезон 2022/23 добігає до свого завершення. Попереду залишилося провести два етапи Кубка світу з біатлону. Проте на цих змаганнях збірна України не зможе розраховувати на Дмитра Підручного.

Читайте також Юні українські біатлоністи здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу

Капітан збірної України здав позитивний тест на COVID-19 і змушений достроково завершити міжнародний сезон. У інтерв'ю Українському біатлону Підручний розповів про свій стан здоров'я.

Поки я в Нове Место, завтра вирушаю додому. Буду там лікуватися, не хочу, щоб з команди хтось захворів. Та й лікуватися на етапі Кубка світу, це не найкращий вибір. Не було можливості сьогодні поїхати додому, то я завтра вранці вирушаю. Живу сам в кімнаті, практично ізольований, ні з ким не контактую. Наш лікар дав мені купу медикаментів, тож лікуюся. Начебто все нормально, самопочуття не катастрофічне. Терпимо,

– сказав Підручний.

Підручний: Сподіваюся виступити в чемпіонаті України

Лідер збірної України підтвердив, що не візьме участь у двох останніх етапах Кубка світу, але сподівається виступити в чемпіонаті України.

"Думаю, так. Виступи на Кубку світу я завершив. Хіба що дуже швидко одужаю, і якщо команда буде мене потребувати. Щодо Естерсунду сумніваюсь. Та й щодо Осло маю сумніви. Спробую підготуватися до чемпіонату України. Можливо пробіжу якісь гонки, може й усі. Тому що жага до стартів в мене є. І сезон у мене був такий короткий. Це, звичайно, засмучує, і стартувати хочеться.

Якщо вилікуюсь швидко, то стартуватиму на чемпіонаті України, щоб не забувати, що таке змагання. Радує, що я зміг виступити у цьому сезоні на Чемпіонаті світу, тому що це головний старт сезону. До нього я підготувався, і вважаю, що зробив це досить непогано. На жаль, не вдалося продовжити сезон якісно, тому це трішки засмучує", – розповів Підручний.

Зазначимо, що чемпіонат України з біатлону відбудеться у Яворіву з 22 до 26 березня. Біатлоністи змагатимуться у спринті, "індивідуалці", мас-старті та змішаній естафеті.