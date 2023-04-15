У польському місті Згожелець пройшов вечір боксу MB Promotions у першій середній вазі. Під час нього на ринг виходили троє спортсменів з України, пише 24 канал.
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Всі вони змогли здобути перемоги. В андеркарті головної події вечора Ярослав Харциз зміг здолати поляка Пьотра Рандишека, тоді як Даніель Лапін був сильнішим за Еммануеля Фезо з Камеруна.
Втім головна увага була прикута до Дмитра Мітрофанова. 33-річний боксер з Чернігова у головному бою вечора захищав свій пояс WBO Oriental.
Перемога після півторарічної паузи
Це був перший бій Митрофанова за півтора роки, востаннє боксер виходив у ринг у грудні 2021-го. Його суперником став венесуелець Хуан Карлос Родрігес.
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Поєдинок продовжився усі шість запланованих раундів. У підсумку судді одностайно віддали перемогу українцю – 60:54 / 59:55 / 60:54. Дмитро вже втретє захистив титул WBO Oriental.
Хто такий Дмитро Митрофанов:
- Митрофанову 33 роки, він родом із Чернігова.
- Спортсмен дебютував на професійному рівні у 2017 році.
- За цей час він провів 14 поєдинків, вигравши 13 і один звівши до нічиєї.
- До цього Дмитро був учасником Олімпіади-2016.
- Також боксер брав бронзу чемпіонату Європи (2011) та золото Універсіади (2013).
Відеоогляд поєдинку Дмитро Митрофанов – Хуан Карлос Родрігес: