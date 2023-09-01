Украинизация продолжается полным ходом: Жирона подписала воспитанника Динамо

На одного украинского футболиста в Испании стало больше. Жирона подписала воспитанника киевского Динамо Дмитрий Мельниченко.

Футболист уже в свои 19 лет продолжил карьеру в одном из самых перспективных испанских клубов. Дмитрий Мельниченко стал третьим украинцем в структуре после трансферов Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

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Еще один украинец в Жироне

Правда, пока воспитанник киевского Динамо будет играть за команду "B". Но это уже отличный трамплин в виде Жироны для успешной карьеры.

Испанский клуб пока не сообщил о подписании третьего футболиста из Украины. Детали сотрудничества тоже не разглашаются.

10 сентября Жирона "B" начинает новый сезон-2023/2024. Вторая команда "красно-белых" сыграет против УЭ Тона.

Что известно о Дмитрии Мельниченко