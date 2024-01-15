Застряли на границе из-за COVID-19: как МИД помог триумфу сборной Украины на ЧЕ по фитнесу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спомнил случай из довоенного прошлого. Тогда из-за мировой пандемии украинские спортсмены не могли попасть на чемпионат Европы по фитнесу и бодибилдингу.

Спорт играет немаловажную роль в международной политике. Благодаря успехам атлетов на престижных соревнованиях о стране узнают по всему миру. Кроме того, звезды спорта имеют возможность влиять на общественное мнение, донося правильные месседжи.

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Кулеба: Если бы мы не помогли, то не было бы победы

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба вспомнил, как его ведомство поддержало спортсменов во время пандемии. Благодаря вмешательству МИД представители сборной Украины по бодибилдингу и фитнесу смогли попасть на ЧЕ и завоевать многочисленные награды.

Когда был ковид и весь мир стоял, сборная Украины по фитнесу не могла попасть в Испанию на чемпионат Европы. Мы им помогли прорваться через все барьеры и запреты. А они одержали победу. Я был очень доволен, что мы помогли этой победе. Поскольку если бы мы не помогли, то не было бы этой победы,

– рассказал Кулеба.

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