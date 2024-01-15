Спорт играет немаловажную роль в международной политике. Благодаря успехам атлетов на престижных соревнованиях о стране узнают по всему миру. Кроме того, звезды спорта имеют возможность влиять на общественное мнение, донося правильные месседжи.
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Кулеба: Если бы мы не помогли, то не было бы победы
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба вспомнил, как его ведомство поддержало спортсменов во время пандемии. Благодаря вмешательству МИД представители сборной Украины по бодибилдингу и фитнесу смогли попасть на ЧЕ и завоевать многочисленные награды.
Когда был ковид и весь мир стоял, сборная Украины по фитнесу не могла попасть в Испанию на чемпионат Европы. Мы им помогли прорваться через все барьеры и запреты. А они одержали победу. Я был очень доволен, что мы помогли этой победе. Поскольку если бы мы не помогли, то не было бы этой победы,
– рассказал Кулеба.
Как выступили украинцы на ЧЕ-2020
- Отметим, что в сентябре 2020 чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу проходил в испанском городе Санта-Сусанна. Из-за строгого протокола наши спортсмены застряли на границе Испании, а некоторых членов команды забрали в полицию.
- Впрочем, благодаря вмешательству МИДа наши атлеты смогли попасть на турнир. На ЧЕ-2020 украинцы произвели настоящий фурор, завоевав 40 наград. Двадцать раз раздавался Гимн Украины в честь побед нашей сборной.
- На ЧЕ-2020 сборная Украины заняла первое общекомандное место среди женщин и третье среди мужчин.