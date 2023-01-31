Олимпийским богам пора спуститься на землю, – Кулеба о позорном решении МОК в отношении россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны, организации и спортсменов присоединиться к "марафону честности". Его запустила Украина для очищения руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.

Инициировал "марафон честности" президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на попытки Международного олимпийского комитета вернуть россиян в международные соревнования, в том числе Олимпиады.

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Все эти намерения МОК глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал "олимпийским позором".

Украина начала "марафон честности", чтобы оградить Олимпийские игры от пропаганды войны. Президент Зеленский подчеркнул, что российская агрессия не совместима с олимпийскими принципами. Российских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям. Международный олимпийский комитет хочет повесить на россиян белый флаг, но он уже запятнан кровью. Олимпийским богам пора спуститься на землю,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он также рассказал, что Украину в этом "марафоне честности" уже поддержал ряд стран, организаций и известных спортсменов. Среди них премьер-министр Эстонии, Национальные олимпийские комитеты Норвегии, Дании, Латвии, Польши, депутаты латвийского Сейма, министр спорта Польши, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дуамель и другие.

Следовательно, Дмитрий Кулеба призвал и другие национальные олимпийские комитеты, спортсменов и страны "встать на сторону честного спорта".

"Стать на сторону Украины, на сторону настоящих олимпийских принципов. Присоединяйтесь к "марафону честности", мы должны защитить мировой спорт от "русского мира" с его ложью, пропагандой, манипуляциями и грязными деньгами", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Напомним, Международный олимпийский комитет заявил, что он и дальше поддерживает отстранение России и Беларуси от международных соревнований. Но при этом допускает возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом.

В Украине такое решение МОК вызвало немало критики, в том числе со стороны властей. Президент Зеленский призвал главу МОК Томаса Баха посетить прифронтовые украинские города, чтобы посмотреть на "нейтральность" России и смерть и разруху, которую они несут.

В ответ Бах обиженно заявил, что "Украина хочет не только дисквалификации России, но и всех россиян". А МОК обвинения со стороны украинцев назвал "клеветническими".

Свое недовольство заявлениями МОК выразили и другие страны, которые не хотят видеть россиян на Олимпиаде-2024.