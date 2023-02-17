Полузащитник Шахтера борется за звание лучшего футболиста недели Лиги Европы

Донецкий Шахтер показал отличную игру в первом для себя официальном матче в 2023 году. "Горняки" обыграли дома Ренн в рамках первого поединка против французов в 1/16 финала Лиги Европы.

Голы Дмитрия Криськива и Артема Бондаренко в первом тайме принесли дончанам победу над Ренном 2:1. Важна победа перед ответным матчем на поле французского соперника.

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Среди лучших в еврокубковой неделе

По итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы определилась четверка претендентов на звание лучшего футболиста недели в еврокубковом турнире. В этой топ-4 нашлось место автору первого гола "горняков" в ворота Ренна Криськива.

Его конкурентами за звание "Лучший футболист недели в Лиге Европы" стали: Лукас Окампос (Севилья), Аксель Дисаси (Монако) и Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед).

Отметим, что все четыре стали авторами голов за свои команды. Рашфорд сравнял счет в матче против Барселоны, Окампос удвоил преимущество Севильи ПСВ, а Дисаси в компенсированное к поединку время принес победу для Монако над Байером.

Видео гола Криськива в ворота Ренна

Отдать свой голос за полузащитника Шахтера Дмитрия Криськива можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что ответный матч во Франции состоится 23 февраля в 22:00.

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