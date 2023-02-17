Полузащитник Шахтера борется за звание лучшего футболиста недели Лиги Европы
Источник:УЕФА
Донецкий Шахтер показал отличную игру в первом для себя официальном матче в 2023 году. "Горняки" обыграли дома Ренн в рамках первого поединка против французов в 1/16 финала Лиги Европы.
Голы Дмитрия Криськива и Артема Бондаренко в первом тайме принесли дончанам победу над Ренном 2:1. Важна победа перед ответным матчем на поле французского соперника.
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Среди лучших в еврокубковой неделе
По итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы определилась четверка претендентов на звание лучшего футболиста недели в еврокубковом турнире. В этой топ-4 нашлось место автору первого гола "горняков" в ворота Ренна Криськива.
Его конкурентами за звание "Лучший футболист недели в Лиге Европы" стали: Лукас Окампос (Севилья), Аксель Дисаси (Монако) и Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед).
Отметим, что все четыре стали авторами голов за свои команды. Рашфорд сравнял счет в матче против Барселоны, Окампос удвоил преимущество Севильи ПСВ, а Дисаси в компенсированное к поединку время принес победу для Монако над Байером.
Видео гола Криськива в ворота Ренна
Напомним, что ответный матч во Франции состоится 23 февраля в 22:00.
Главное о выступлениях Криськива в футболке Шахтера
- 22-летний полузащитник, начавший свои выступления за "горняков" в июле 2022 года. Криськив перешел из харьковского Металлиста 1925 года.
- Дмитрий заключил контракт с украинским грандом до конца 2024 года, выступая под 16-м номером.
- В текущем сезоне успел сыграть за дончан 8 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.
- Матч против Ренна не стал дебютным для Крискива за Шахтер в еврокубках. Дебют пришелся на групповой раунд Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, в котором "горняки" разгромно уступили немецкому сопернику 0:4.
- Однако в игре против Ренн Криськив забил свой дебютный гол в еврокубках за донецкий клуб.