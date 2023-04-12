Лидер сборной Украины U-21 рискует пропустить Евро: видео серьезной травмы игрока Шахтера

Дмитрий Крыськив имеет подозрение на разрыв голеностопа. Поэтому ему придется провести в лазарете до трех месяцев.

Шахтер отыграл перенесенный матч 6 тура УПЛ против Львова. "Горняки" смогли вырвать победу благодаря позднему голу Кевина Келси.

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Впрочем, поединок подарил и неприятные новости для дончан. В середине первого тайма травму получил вингер Дмитрий Крыськив, не смогший продолжить матч.

Как оказалось, 22-летний футболист получил разрыв связей голеностопа. Как сообщает спортивный врач Дмитрий Бабелюк, Криськив скорее всего пропустит остаток сезона, а также молодежный чемпионат Европы.

В случае такой травмы, как правило, разрывается медиальная группа связок голеностопа, а именно дельтовидная связка. Также очень часто разрывается межкостный синдесмоз между берцовыми костями. Кажется, игроку удалось обойтись без переломов, которые часто бывают при такой травме. Теперь нужно будет тщательно сконцентрироваться на восстановлении, которое может составлять 2-3 месяца. Ожидаем официальной информации из клуба и степени повреждения связки, но, учитывая увиденное, можно ожидать, что игрок пропустит остаток сезона, как и чемпионат Европы U-21, который состоится в июне,

– написал Бабелюк в своем телеграмм-канале.

Видео травмы:

Дмитрий был одним из важнейших игроков команды Руслана Ротаня в отборе на Евро-2023. Вингер отыграл в 11-ти квалификационных матчах, забив четыре гола.

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Напомним, что чемпионат Европы U-21 пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии. Наша команда попала в квартет В, где сыграет с румынами, испанцами и хорватами.

В этом сезоне Криськив стремительно прогрессировал в составе Шахтера. В 16 поединках за "горняков" вингер забил 6 голов и отдал три результативных передачи.