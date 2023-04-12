Шахтар відіграв перенесений матч 6 туру УПЛ проти Львова. "Гірники" змогли вирвати перемогу завдяки пізньому голу Кевіна Келсі.

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Втім поєдинок подарував і неприємні новини для донеччан. В середині першого тайму травму отримав вінгер Дмитро Криськів, який не зміг продовжити матч.

Як виявилось, 22-річний футболіст отримав розрив зв'язов гомілкостопу. Як повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк, Криськів скоріш з все пропустить залишок сезону, а також молодіжний чемпіонат Європи.

У випадку такої травми, як правило, розривається медіальна група звʼязок гомілкостопу, а саме дельтоподібна звʼязка. Також дуже часто розривається міжкістковий синдесмоз між гомілковими кістками. Здається, гравцеві пощастило обійтися без переломів, які часто бувають при такій травмі. Зараз слід буде ретельно сконцентруватися на відновленні, яке може складати 2-3 місяці. Очікуємо на офіційну інформацію з клубу та ступінь ушкодження звʼязки, але, зважаючи на побачене, можна очікувати, що гравець пропустить залишок сезону, як і чемпіонат Європи U-21, що відбудеться в червні,

– написав Бабелюк у своєму телеграм-каналі.

Відео травми:

Дмитро був одним з важливих гравців команди Руслана Ротаня у відборі на Євро-2023. Вінгер відіграв у 11-ти кваліфікаційних матчах, забивши чотири голи.

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Нагадаємо, що чемпіонат Європи U-21 пройде з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії. Наша команда потрапила в квартет В, де зіграє з румунами, іспанцями та хорватами.

Цього сезону Криськів стрімко прогресував у складі Шахтаря. У 16-ти поєдинках за "гірників" вінгер забив 6 голів та віддав три результативні передачі.