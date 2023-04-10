В условиях войны Шахтер изменил свой трансферный вектор. Тренерский штаб предпочитает воспитанников собственной академии, а также перспективных молодых легионеров.

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Очередной бриллиант селекционеры Шахтера разыскали в Южной Америке. По сообщению источников, "горняки" близки к подписанию 19-летнего опорного полузащитника сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо. Футболист играет за молодежную команду одного из ведущих эквадорских клубов ЛГУ Кито.

Один из руководителей клуба Эстебан Пас сообщил, что переговоры с Шахтером находятся на завершающей стадии и о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Что известно о Дениле Кастильо

19-летний футболист выступает на позиции опорного полузащитника.

Вместе со сборной Эквадора U-20 финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд. Турнир проходил в Колумбии с 19 января по 12 февраля этого года.

В составе сборной Эквадора U-20 Дениль сыграл 17 матчей.

В прошлом году Кастильо играл в молодежном Кубке Либертадорес.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Шахтер подписал венесуэльца Кевина Келси За 18-летнего форварда "горняки" заплатили 1 миллион евро.