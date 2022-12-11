Украинский фристайлист завоевал серебро Кубка Европы по лыжной акробатике
В финской Руке состоялся первый этап Кубка Европы по лыжной акробатике. Украинские спортсмены пополнили медальный зачет сборной.
Второй день турнира в финской Руке принес сборной Украины серебряную награду. Медаль завоевал украинский фристайлист Дмитрий Котовский.
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В суперфинал турнира пробились два украинских спортсмена – Дмитрий Котовский (лучший результат – 119,03 балла) и Александр Окипнюк (105,30).
В финале украинцы соревновались с титулованным канадцем Михой Фонтеном и швейцарцем Ноэ Ротом. Первым выполнил прыжок Окипнюк, получивший 88,05 баллов.
Котовский показал второй лучший результат 122,13 балла, что позволило ему занять второе место. Окипнюк в итоге финишировал на пятом месте.
Кубок Европы. Рука (Финляндия) – второй день (мужчины)
- 1. Александр Дюшен (Канада) – 127.88
- 2. Дмитрий Котовский (Украина) – 122.13
- 3. Эмиль Надье (Канада) – 111.93
- 4. Ноэ Рот (Швейцария) – 108.41
- 5. Александр Окипнюк (Украина) – 88.05
- 6. Миха Фонтен (Канада) – 80.53
Отметим, что в первый день соревнований два украинских фристайлиста завоевали медали турнира в Руке: Александр Окипнюк выиграл золото, а Максим Кузнецов – бронзу.
Что известно о Дмитрии Котовском
- Дмитрий Котовский – 21-летний украинский фристайлист из Ровенской области.
- На зимней Олимпиаде-2022 спортсмен занял 15 место.
- На чемпионате мира 2021 года Дмитрий занял пятое место в личных соревнованиях.