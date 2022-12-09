Счет наград сборной Украины открыла Камила Конотоп. 21-летняя харьковчанка стала третьей в упражнении "рывок", пишет 24 канал .
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Первая награда Украины
Украинка подняла 102 килограмма в весовой категории 59 килограммов. Конотоп принесла Украине первую награду чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике в Боготе.
Камила Конотоп – бронзовый призер ЧМ-2022 / Фото с инстаграмма тяжелоатлетки
К сожалению, в толчке дела сложились немного хуже – 121 килограмм и в итоге только 6 место.
Камила стала шестой по сумме двоеборья с результатом 223 килограмма. Триумфатором стала местная тяжелоатлетка Енни Альварес – 234 килограмма.
Конотоп стал не единственной тяжелоатлеткой, представляющей Украину на чемпионате мира в Колумбии. Еще четыре спортсменки поборются за награды в разных весовых категориях: Мария Гангур (64 килограмма), Ирина Деха (81 килограмм), Алина Марущак (81 килограмм) и Анастасия Маневская (87 килограммов).
Главные достижения Камилы Конотоп
- Камили Конотоп всего 21 год, а она уже может похвастаться солидными достижениями. Украинка два года подряд поднимается на пьедестал чемпионата Европы. Если в 2021 году Конотоп стала чемпионкой Европы, правда соревнования проходили в России, то уже в 2022-м стала второй в Тиране.
- Весной 2021-го поставила новый рекорд на чемпионате мира среди юниоров, подняв 212 килограммов, и впервые стала чемпионкой мира.
- На дебютных для себя Олимпийских играх в Токио Камила стала 5-й, показав результат 206 килограммов.