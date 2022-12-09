Счет наград сборной Украины открыла Камила Конотоп. 21-летняя харьковчанка стала третьей в упражнении "рывок", пишет 24 канал .

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Первая награда Украины

Украинка подняла 102 килограмма в весовой категории 59 килограммов. Конотоп принесла Украине первую награду чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике в Боготе.



Камила Конотоп – бронзовый призер ЧМ-2022 / Фото с инстаграмма тяжелоатлетки

К сожалению, в толчке дела сложились немного хуже – 121 килограмм и в итоге только 6 место.

Камила стала шестой по сумме двоеборья с результатом 223 килограмма. Триумфатором стала местная тяжелоатлетка Енни Альварес – 234 килограмма.

Конотоп стал не единственной тяжелоатлеткой, представляющей Украину на чемпионате мира в Колумбии. Еще четыре спортсменки поборются за награды в разных весовых категориях: Мария Гангур (64 килограмма), Ирина Деха (81 килограмм), Алина Марущак (81 килограмм) и Анастасия Маневская (87 килограммов).

Главные достижения Камилы Конотоп