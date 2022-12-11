Другий день турніру у фінській Руці приніс збірній України срібну нагороду. Медаль завоював український фристайліст Дмитро Котовський.

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До суперфіналу турніру пробилися два українські спортсмени – Дмитро Котовський (найкращий результат – 119,03 бала) та Олександр Окіпнюк (105,30).

У фіналі українці змагалися з титулованим канадцем Міхою Фонтеном та швейцарцем Ное Ротом. Першим виконав стрибок Окіпнюк, який отримав 88,05 балів.

Котовський показав другий найкращий результат 122,13 бала, що дозволило йому зайняти друге місце. Окіпнюк в підсумку фінішував на п'ятому місці.

Кубок Європи. Рука (Фінляндія) - другий день (чоловіки)

1. Олександр Дюшен (Канада) - 127.88

2. Дмитро Котовський (Україна) - 122.13

3. Еміль Надьє (Канада) - 111.93

4. Ное Рот (Швейцарія) - 108.41

5. Олександр Окіпнюк (Україна) - 88.05

6. Міха Фонтен (Канада) - 80.53

Зазначимо, що в перший день змагань двоє українських фристайліста завоювали медалі турніру в Руці: Олександр Окіпнюк виграв золото, а Максим Кузнєцов – бронзу.

Що відомо про Дмитра Котовського

Дмитро Котовський – 21-річний український фристайліст з Рівненщини.

На зимовій Олімпіаді-2022 спортсмен зайняв 15-те місце.

На чемпіонаті світу 2021 Дмитро зайняв п'яте місце в особистих змаганнях.

Важливо! Другий етап Кубка Європи відбудеться 17 – 19 березня, коли змагання прийматиме австрійський Ґайссау-Гінтерсі.