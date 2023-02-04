Триумф украинца на Кубке мира: Котовский завоевал первое золото в карьере – видео прыжка

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский на соревнованиях Кубка мира по лыжной акробатике совершил сверхсложный прыжок. Сумма баллов, которую получил наш спортсмен, стала рекордной для Украины.

Буквально накануне ответственных соревнований сборная Украины потеряла своего титулованного фристайлиста – олимпийский чемпион Александр Абраменко серьезно травмировал связки колена. Впрочем, в сборной Украины нашлась достойная замена выдающемуся спортсмену.

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На старт четвертого этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который проходил в американском Дир-Велле, вышли четыре представителя Украины: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Владимир Кушнир и Максим Кузнецов. Квалификацию удачно преодолели трое наших спортсменов и впервые в истории сразу три украинца попали в суперфинал.

Невероятный прыжок Котовского

Триумфальным оказалось выступление Дмитрия Котовского. 21-летний спортсмен из Ровно блестяще исполнил самый сложный за всю историю спорта прыжок "Ураган" – тройное сальто с пятью винтами "фул-трипл фул-фул". До этого этот прыжок покорился только американцу Джерету Петерсону – вице-чемпиону Олимпиады-2010.

За выполнение сверхсложного прыжка Котовский получил от судей 138,32 балла, опередив на 18,85 очков китайца Ли Тяньма.

Видео невероятного прыжка Котовского

Таким образом, Дмитрий Котовский впервые завоевал золото Кубка мира. В общей сложности эта награда стала уже третьей личной медалью 21-летнего фристайлиста на этапах Кубка мира. В общем зачете соревнований Дмитрий поднялся на вторую строчку.

В шаге от пьедестала остановился Владимир Кушнир, финишировавший четвертым, а Максим Кузнецов продемонстрировал шестой результат. Для обоих спортсменов это самые лучшие показатели в карьере. Впечатляющий успех украинских фристайлистов!