В австрийском Тауплице продолжаются соревнования этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В квалификации приняли участие украинские спортсмены.

Читайте также Двое украинских сноубордистов завоевали золото на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Австрии

Невероятно удачная попытка покорилась украинскому прыгуну Евгению Марусяку. Во время квалификации он пролетел на 210 метров, установив новый рекорд Украины в дальности полета на лыжах.

Кстати говоря, Евгений обновляет национальные рекорды второй день подряд. В субботу, 28 января, он пролетел на 200,5 метра и стал первым украинцем в истории, которому покорился такой результат.

В итоге Марусяк показал 25-й результат, что позволило ему квалифицироваться в топ-40. Другой украинский прыгун, Виталий Калиниченко, показал 51 результат и квалификацию не прошел.

Достижения Евгения Марусяка