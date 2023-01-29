В австрийском Тауплице продолжаются соревнования этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В квалификации приняли участие украинские спортсмены.

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Невероятно удачная попытка покорилась украинскому прыгуну Евгению Марусяку. Во время квалификации он пролетел на 210 метров, установив новый рекорд Украины в дальности полета на лыжах.

В итоге Марусяк показал 25-й результат, что позволило ему квалифицироваться в топ-40. Другой украинский прыгун, Виталий Калиниченко, показал 51 результат и квалификацию не прошел.

Достижения Евгения Марусяка

  • 22-летний спортсмен представляет Ивано-Франковскую область.
  • В 2022 году впервые принял участие в Олимпийских играх. Его лучший результат – 47 место на нормальном трамплине.
  • На чемпионате мира-2021 по прыжкам с трамплина стал 39-м на большом трамплине.
  • На уровне Кубка мира занимал 46-е места на этапах в польском Закопане и румынском Ришнове (2020/21).
  • На Гран-при в казахстанском Щучинске занял 16 место.