Закрепил статус предателя: экс-футболист сборной Украины получил российский паспорт
Бывший футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня стал гражданином страны-агрессора. Полузащитник получил официальный документ после трех лет карьеры в России.
Бывший игрок луганской Зари окончательно определился со страной, где хочет продолжить свое будущее. Дмитрий Иванисеня пополнил ряды экс-футболиста Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощука, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Избрал вражеский путь
В свое время именно в украинском чемпионате Иванисеня сделал себе футбольную фамилию. Разо с Зарей Дмитрий поиграл в еврокубках и даже получил вызов в сборную Украины. Иванисеня до измены даже успел дебютировать в футболке национальной команды. Произошло это в товарищеском матче против Эстонии, который состоялся еще в 2019-м году.
После довольно успешной карьеры в Украине футболист решил поехать в Россию. В июле 2021-го опорник подписал контракт с Крылья Советов, за который выступает до сих пор. Несмотря на работу и жизнь в России, предатель Украины не стесняется отдыхать на роскошных курортах планеты. Его жена неоднократно делилась воспоминаниями с отдыха за рубежом.
Напомним, что в начале полномасштабной войны другой бывший футболист сборной Артем Громов пытался объяснить, почему Дмитрий продолжает выступать в России. Вроде Иванисеня не мог расторгнуть контракт с Крыльями Советов из-за большой суммы отступных, которая прописана в контракте.
Хотя УЕФА освободила легионеров от выплат еще весной 2022 года. Как видим, что дело тут совсем в другом.
Коротко о карьере предателя Украины Дмитрия Иванисеню
- Футболист структуры донецкого Шахтера, который так и не смог закрепиться в первой команде "горняков".
- Поиграл в аренде в Ильичевце (новое название – Мариуполь), с которым летом 2016-го подписал полноценный контракт.
- С февраля 2018-го по середину июля 2019-го года Иванисеня поиграл в Грузии за Динамо Тбилиси.
- После чего подписал контракт с Зарей (68 матчей).
- С лета 2021-го выступает в России. Имеет действующее соглашение с российским клубом до конца июня 2024-го года.
- В сезоне-2023/2024 принял участие в 20-ти поединках Крыльев Советов.